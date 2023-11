Pusieron custodia policial a la indendenta Sánchez: «Tengo miedo por mi vida»

Fuentes de la investigación aseguraron este sábado a NORTE que se tomaron varias declaraciones testimoniales, y todos los citados, fueron revisados en medicina legal para determinar si algunos de ellos estaban lesionados, ante una posible defensa que ejerció Sánchez cuando el jueves por la noche al arribar a su casa, fue atacada a golpes. Las pesquisas están en manos de los sabuesos de Investigaciones Complejas de Villa Ángela, pero la fiscalía que interviene es de Liliana Lupi de Sáenz Peña.

Alba Sánchez se halla de alta médica y desde que dejó el sanatorio , cuenta con custodia policial permanente. La intendente de La Tigra tras recibir un golpe en el rostro, cayó al suelo y sufrió algunas escoriaciones por lo que fue trasladada a un sanatorio de Villa Ángela donde salió el viernes y se encuentra recuperándosde en su casa.

Los investigadores reunieron a los trabajadores municipales que fueron cesanteados unos días antes que Sánchez sea agredida, y todos, según declararon, terminaron el contrato en buenos términos. Aquí estaba puesta la lupa, porque al comienzo se pensó que el agresor podía ser un empleado que habría tenido la promesa de la funcionaria de pasarlo a la planta permanente. No está desechada la hipótesis, aunque a ninguno se le encontró lesiones durante la revisión médica y tampoco surgieron contradicciones en sus versiones.

Las sospechas y dos denuncias

Lo que toma más fuerza es sobre una persona que fue dos veces denunciada por Sánchez, y que la propia víctima lo remarcó en un reportaje televisivo desde su lugar de internación: «Ya me viene atacando, pero después contaré todo lo que vengo sufriendo. Me siento desamparada por la justicia, porque tengo amenazas y nunca lo tomaron en serio, siento miedo por mi vida, me siento impotente, nadie hace nada en este país por eso los hombres nos matan todos los días a sangre fría».

Sobre el individuo que puso sospechas , desde la investigación confiaron a NORTE que podrían surgir datos de las cámaras de videovigilancia y no descartan que esa persona haya contratado a alguien para que amedrente a la intendente aunque hay cautela sobre el posible móvil del ataque.

Sánchez confirmó que mantuvo una comunicación telefónica con el procurador general Jorge Canteros.