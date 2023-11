Escándalo en la final del Mundial de talla baja entre la Selección Argentina y Paraguay

Escándalo en la final del Mundial de Talla Baja entre la Selección Argentina y su par de Paraguay, luego de que el combinado guaraní dejara el campo de juego antes de la finalización del primer tiempo disconformes con el arbitraje y alegando un escupitajo por parte de un plateista en el Polideportivo Islas Malvinas.

La Albirroja inició ganando pero el combinado nacional dio vuelta la historia, poniéndose 3-1 por delante en el marcador con tres penales para la Albiceleste. De todas formas, creció el descontento en Paraguay por las faltas sancionadas a sus jugadores, superando no solo la sexta falta sino alcanzando la novena; lo que significaba un tiro libre directo por cada nueva infracción cometida a partir de la sexta.

A falta de cuatro minutos y diecinueve segundos en el reloj de juego del primer tiempo, el encuentro fue demorado por incidentes y lo que siguió fueron fuertes discusiones que derivaron en que Paraguay deje el campo de juego con el apoyo de la delegación de Brasil, Bolivia y México.

Silvia Rojas, parte de la organización del certamen, contó el detrás de escena y confesó que llegaron a ofrecer cambiar el arbitraje e incluso reiniciar el partido pero no hubo caso, dado que Paraguay se mantuvo en su posición y terminó dejando el recinto mientras que Argentina seguía en el rectángulo de juego celebrando y cantando con la gente. «No tengo más que palabras de congoja, de dolor. No lo esperaba, tenía que ser una fiesta. Es picante siempre la situación entre Paraguay y Argentina, no es la primera vez. Es la tercera vez que nos enfrentamos en una final».

«En Argentina -no voy a defender ninguna posición porque de fútbol no sé- los muchachos tenían decidido jugar el mejor partido posible. De hecho, fue alguna de las cosas que se hablaron en los vestuarios con cada uno de los capitanes y con los árbitros. De mantener la caballerosidad, el buen juego, mostrarle al mundo lo hermoso de todo esto. Yo lo lamento mucho porque se nos ha ido de las manos, no esperaba esta reacción de Paraguay. Tienen como queja que los árbitros cobraron una mano que no era y en los videos muestras que si fue. Es todo lo que pueda decir respecto al partido, nada más», agregó.

«Intentamos por todos los medios, fueron los árbitros y se ofrecieron a cambiar el arbitraje para que estén cómodos, le ofrecimos empezar nuevamente el partido 0-0, le hemos ofrecido todo. No les podemos decir ‘tomen la Copa’ porque no sería justo, sería desconocer lo que se hizo en la cancha y esas cosas son difíciles de hacer entender. Además, tenemos ahí la mediación de muchas personas de talla promedio que aprovechan más la situación y fogonean. Hay mucho que limar, hay mucho que aprender, yo lo único que te puedo decir es que tengo una vergüenza enorme. Pido perdón a la audiencia, a la gente que confió en nosotros», explicó.

Comunicado oficial de Talla Baja Argentina

El equipo argentino se manifestó a través de Instagram con el siguiente comunicado:

“Como consecuencia de incidentes ocurridos durante el primer tiempo del partido por la final de la Copa Mundial de Talla Baja, la selección paraguaya ha decidido retirarse de la cancha y no continuar el juego. Sus fundamentos están basados en el descontento por el arbitraje del encuentro. Los videos y repeticiones están a disposición y la organización de esta copa hará lo necesario para que se esclarezca esta triste situación para toda la familia de Talla Baja. Nuestro juego está basado en el respeto y en los valores. Intentamos desde la organización aplicarlos en todos los aspectos y pedimos que en este duro momento puedan acordarnos empatía y acompañamiento”.

Fuente: TyC Sports

