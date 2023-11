Rechazan amparo de docentes dados de baja de la escuela del Barrio Emerenciano

La Justicia consideró que el Ministerio de Educación del Chaco actuó de acuerdo

a sus facultades al intervenir la Escuela Pública de Gestión Social Nº 2 del Barrio

Emerenciano y desafectar a los profesores de los cargos y horas cátedras de los

niveles secundario y de formación profesional. El fallo consideró que las medidas

“se enmarcaron en un escenario de gravedad institucional, que habilita la

intervención del Estado y la adopción de medidas extraordinarias y temporales”

La Sala Primera de la Cámara Contencioso Administrativa rechazó ayer in limine una

acción de amparo impulsada por exdocentes dados de baja de la Escuela Pública de

Gestión Social Nº 2 del Barrio Emerenciano. En ese contexto, la justicia ratificó la

intervención dispuesta por el Ministerio de Educación del Chaco luego de los sucesos de

público conocimiento que tuvieron como protagonistas a los coordinadores de esa

institución quienes se encuentran privados de la libertad en el marco de la investigación

por el presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski.

La sentencia fue dictada este jueves 9 de noviembre y lleva las firmas de las juezas

Geraldine Varas y Natalia Prato Stoffel, en el marco de una acción de amparo impulsada

por profesores dados de baja de la EGPS Nº 2 del Barrio Emerenciano, entre ellos el

periodista Ricardo Goya y Patricia Acuña, hermana de Marcela Acuña, una de las

imputadas y detenidas en la causa por el presunto femicidio de Cecilia.

En ese contexto, la resolución judicial reconoció que el Ministerio de Educación actuó

dentro de sus “competencias específicas” al designar como coordinador normalizador

de las instituciones educativas al profesor Omar Rojo y al adoptar decisiones con el

objetivo de garantizar el derecho a la educación de los estudiantes, entre ellas la

remoción de parte del cuerpo docente.

En sus fundamentos, las camaristas destacan que “del análisis del caso particular surge

de manera patente que las resoluciones dictadas por el MECCyT se enmarcaron en un

escenario de gravedad institucional, que habilita la intervención del Estado y la adopción

de medidas extraordinarias y temporales para evitar un daño mayor al interés general y

garantizar la continuidad de la educación”.

En el fallo, las juezas Varas y Prato puntualizan que las decisiones cuestionadas fueron

dictadas por el Sr. Ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología “en el ejercicio de sus competencias específicas” otorgadas por el art. 81 de la Constitución Provincial y

por las leyes 3108-A y 1887-E para organizar, administrar y fiscalizar el sistema

educativo, “facultades ejercidas razonablemente”. En ese sentido, advierten que

“afincarse en la posición contraria, implicaría cercenar el campo de acción de la

autoridad competente, ya que sería contradictorio encomendarle la solución de

situaciones extraordinarias restringiendo su campo de acción para adoptarlas”.

“Teniendo como norte que es el Estado el responsable indelegable de garantizar el

derecho a la educación, cabe reconocerle al Ministro de Educación facultades en materia

de organización de las instituciones ante situaciones excepcionales, debidamente

fundadas”, sostiene el fallo de la Cámara Contenciosa. En ese sentido, observa que “los

cargos desafectados habían sido previamente afectados por Resolución Ministerial, lo

que además evidencia la determinación de su competencia implícita en virtud del

principio de paralelismo de las competencias”.

Así, advierte que “no surgiendo un acto manifiestamente arbitrario e ilegal, es

inadmisible la vía intentada por lo que se rechaza in limine la acción de amparo interpuesta”.

