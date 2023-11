Intentó evitar que una serpiente se acerque a su bebé y fue mordida

El hecho ocurrió en la localidad de Machagai. Una joven de 23 años fue mordida por una serpiente de la especie Yarará común (género Bothrops).

Todo inició cuando la joven observó la presencia de la serpiente en su domicilio y se alertó al ver que se acercaba a su bebé. En el intento de proteger a su hijo, la mujer puso el pie delante del reptil para empujarlo y fue mordida.

Ante este caso, Diario Chaco se contactó con Lucas Monzón, voluntario en la Fundación Refugio Salvaje, quien dio recomendaciones para actuar en caso de vivir una situación de esta naturaleza.

Monzón comentó que vivimos en una provincia muy rica en fauna. «Pretendemos, desde nuestra fundación, que aprendamos a convivir con la fauna silvestre. Nosotros nos vamos expandiendo en lo que se refiere al territorio de urbanización y se van dando estos escenarios».

«Ellos –los animales- se van adaptando a vivir en zonas periurbanas e inclusive urbanizadas. Entonces, lo que tratamos de fomentar es el aprender a convivir con ellos», destacó.

CÓMO ACTUAR EN UN CASO SIMILAR

«Si ‘restacamos’ con la intención de que no les pase nada, en dos meses tenemos 400 o 500 animales encerrados que se enferman, mueren o no hay donde liberarlos«, aclaró Monzón y añadió: «No es tan sencillo liberarlos en cualquier lado».

En ese sentido, recomendó que si el animal no está lastimado o no requiere intervención veterinaria, lo mejor es no tocarlo. «Si el animal fuera venenoso o se diera otro escenario en el cual requiera realmente quitarlo de ahí, sería otra situación», finalizó.

Diario Chaco

Comentarios