Qué son las pulseras furor de Taylor Swift, que se verán en su show

Este 9, 10 y 11 de noviembre, Taylor Swift hará explotar el estadio Monumental con «The Eras Tour». La cantante estadounidense prepara los motores para este concierto, que es uno de los más esperados del año, y que promete dar que hablar con sus grandes éxitos.

En las últimas horas, ya se reveló que Sabrina Carpenter y el cantante argentino Louta serán los teloneros encargados de abrir el show. Mientras tanto, las fanáticas ya comenzaron a idear sus looks para el show y sus infaltables «pulseras de la amistad», una marca registrada de las seguidoras.

¿De qué se tratan las «friendship bracelets»? Son pulseras confeccionadas por las propias swifties donde se coloca una palabra o frase referida a la artista en cuestión. Estas son realizadas para llevar durante el concierto e intercambiarlas con otras fans, dando un mensaje de amistad y unión.

Esta tradición surgió a partir del álbum Midnights, lanzado en 2022, en cuya canción «You’re on Your Own, Kid» se habla de esto. En uno de sus versos dice «So make the friendship bracelets, take the moment and taste it», que podría traducirse como «Haz las pulseras de la amistad, aprovecha el momento y saborea».

Esto motivó a los seguidores a iniciar esta moda divertida y colorida, donde la finalidad es hacer nuevas amistades y dejar un lindo detalle al otro. Esto hace que, en cada concierto de Taylor, muchos jóvenes regresen a sus casas con múltiples pulseras regaladas por desconocidos que conocieron en el show.

