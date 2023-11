Por falta de insumos, el Hospital 4 de Junio no atiende a personas con obra social ni acepta el traslado desde clínicas

Una breve circular del actual director del Hospital 4 de Junio, Carlos Navarrete, reveló una situación crítica dentro de uno de los nosocomios más grandes e importantes de la provincia, advirtiendo que en salud pública no existen ni insumos ni medicamentos.

Esta no es una mera conjetura, sino que proviene de las propias palabras de Navarrete, quien notificó a los jefes de servicio de cada área que, debido a la situación actual del hospital con una «reducción significativa de insumos básicos (materiales desechables, medicamentos, etc.), está prohibido el traslado de pacientes internados en sanatorios y clínicas privadas a este nosocomio, ya sea para realizar estudios o continuar la internación».

También decidieron no utilizar los recursos del hospital para llevar a cabo estudios y tratamientos en pacientes que no estén internados en el hospital y cuenten con obra social. Esto da a entender que si actualmente hay alguien internado y que posee obra social, no sufrirá la interrupción de su tratamiento.

HASTA PIDEN DONACIONES

Además, el Servicio de Pediatría ha iniciado una campaña a través de las redes sociales, solicitando a la comunidad la donación de tapones heparinizados y servilletas de papel para el secado de manos.

Los tapones heparinizados se necesitan para el tratamiento de niños internados de bajos recursos, cuyos padres no pueden comprar los tapones. Se hace este pedido debido a que el hospital ha dejado de recibir estos elementos necesarios. Estos dispositivos médicos se utilizan en procesos de terapias intermitentes y mantienen la permeabilidad del catéter, lo que permite el drenaje de líquidos y la administración intravenosa de líquidos o medicamentos en el organismo.

Diario Chaco

