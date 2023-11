EL MUNICIPIO BRINDARÁ UN CICLO DE CAPACITACIONES: Modelo de convivencia en discapacidad: Terminología y trato adecuado

El municipio a través de la Secretaria de Desarrollo Humano, brindará los días martes 7 y miércoles 8 de noviembre una capacitación: Modelo de convivencia en discapacidad: Terminología y trato adecuado, destinado a medios de comunicación, funcionarios municipales y público en general.

Las capacitaciones se llevarán a cabo en dos días, el día 7 de noviembre estará destinada a medios de comunicación y Funcionarios municipales; en tanto que el día 8 de noviembre para el público en general.

El día de ayer finalizó la inscripción para funcionarios y hoy finaliza para el público en general.

En la conferencia que tuvo lugar en el Centro Cultural Municipal sito en calle 11 entre 14 y 16 del centro, estuvieron Miriam Insaurralde responsable del área de Discapacidad y Karina Vimonte Licenciada en Comunicación Social (UNLaM)- Máster en Discapacidad e Integración Social, responsable del programa “Somos lo que hacemos”

Este ciclo de capacitaciones tiene que ver con el programa “Sáenz Peña Inclusiva” que se viene trabajando en políticas de estado, tendientes a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, donde el intendente Bruno Cipolini

Tiene un fuerte compromiso y responsabilidad moral y ética para la construcción de una sociedad más inclusiva y justa para todos.

La Licenciada Karina Vimonte agradeció al Municipio, al área de Discapacidad y a desarrollo humano, por permitirles poder estar aquí y poder transmitir este mensaje, que vienen bregando hace muchos años con su Fundación, cuando empezó a involucrarse con la temática, muchos se preguntaban como alguien profesional de los medios de comunicación empezaba a tener este compromiso, social y culturalmente se pensaba que uno tiene una discapacidad, que tiene un hijo con discapacidad o un allegado, y es ese primer mito que tuvimos que derribar, todo lo contrario, es una temática que nos debe interpelar a todos. “No me pasó nada transformador para que yo comience hacer cierto activismo.

La historia dice que la sociedad, no tiene un vínculo directo con la discapacidad, es un tanto indiferente y desde la honestidad, no les importa. Nosotros promovemos como modelo, hablar de Convivencia y no de Inclusión, los invito a participar estos dos días y que ustedes mismos puedan saber, porque se habla de una cosa y no la otra.

Nuestra fundación “Somos lo que hacemos “ trabaja con la comunidad sin discapacidad, es por eso que celebró cuando en la sala hay una personas que no tienen discapacidad, o que no tiene un cercano, es ahí donde vamos a formar y darle el sentido que verdaderamente tiene este encuentro, para que ellos sean los que después puedan generar estos cambios que tanto necesitamos.

