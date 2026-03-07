10 familias de Coronel Du Graty fueron beneficiadas con casa propia

El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (Ipduv) llevó adelante el sorteo público de 10 unidades habitacionales en la localidad de Coronel Du Graty.

La actividad se desarrolló bajo premisas de transparencia y participación ciudadana, permitiendo definir la lista de preadjudicatarios ante la presencia de las familias postulantes, en cumplimiento del cronograma y las normativas vigentes del organismo.

El acto fue encabezado por el presidente del Ipduv, Fernando Berecoechea, acompañado por el vocal Daniel Monti y el intendente local Oscar Dalmasso.

La jornada del viernes representó un paso importante dentro de la política habitacional provincial, con el objetivo de garantizar el acceso a la casa propia de manera justa y equitativa para las familias de la comunidad.

Durante su intervención, Berecoechea destacó la metodología implementada por la actual gestión y remarcó que los sorteos públicos garantizan absoluta transparencia en la selección de los beneficiarios. «Nuestro compromiso es seguir acompañando de cerca a la comunidad de Du Graty, trabajando de manera conjunta para que cada familia pueda acceder a su vivienda», afirmó.