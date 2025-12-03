Un tren descarriló en Lapachito por un desnivel en las vías

Un tren de la empresa Belgrano Cargas descarriló este miércoles por la tarde en Lapachito, según informaron desde la Comisaría de La Verde. El hecho ocurrió cerca de las 17:30, cuando la Sala de Emergencias 911 alertó a los agentes sobre un posible incidente ferroviario.

Al llegar al lugar, el personal policial constató que varios vagones habían salido de las vías. Allí dialogaron con un encargado de la estación local, quien explicó que las vías presentan un desnivel de aproximadamente dos kilómetros, desde el kilómetro 65 en dirección descendente hacia la Ruta Nacional 16. Esta irregularidad, señaló, suele provocar descarrilamientos en ese tramo.

Ante la situación, personal del Departamento de la División Bancaria solicitó apoyo policial adicional para la custodia del tren mientras se desarrollaban las tareas correspondientes.

Hasta el momento, no se registraron personas heridas y las autoridades continúan trabajando para normalizar la circulación en la zona.

fuente:diariochaco