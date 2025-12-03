Saenz Peña: Ordenaron la autopsia del detenido por atacar con una trincheta a su expareja

El Ministerio Público Fiscal dispuso una autopsia completa para determinar las causas de muerte de H.E.V., el hombre imputado por una tentativa de femicidio tras atacar con una trincheta a su expareja el viernes pasado en pleno centro de Sáenz Peña. El detenido fue hallado sin vida este miércoles por la mañana dentro de la celda que compartía en la Comisaría Primera, donde permanecía alojado desde su aprehensión el sábado.

El fiscal de turno, César Collado, confirmó que el interno «se habría quitado la vida por medios propios», aunque ordenó la autopsia «para despejar cualquier tipo de duda ante la sociedad», con especial foco en laringe y vías respiratorias. El fallecimiento se notificó alrededor de las 7:10, luego de que el fiscal Gustavo Valero —a cargo de la causa original— informara la situación. Personal policial, autoridades de zona, la médica policial y el médico forense intervinieron en el lugar.

Según la reconstrucción inicial, el detenido fue encontrado por su compañero de celda alrededor de las 7:30, cuando intentó despertarlo para tomar mates. El hombre estaba recostado de costado, con bolsas plásticas anudadas y una sábana envuelta en la cabeza. El supervisor de zona, comisario Juan Coman, afirmó que no se registraron movimientos extraños durante la madrugada y que el detenido, según datos preliminares, atravesaba un cuadro de depresión.

El comisario indicó además que la comisaría cuenta con cámaras de seguridad en patios y sectores comunes, aunque no dentro de las celdas individuales. Tras el hallazgo, intervino el Gabinete Científico del Poder Judicial y se dispuso preservar toda evidencia mientras avanza la investigación.

El caso por el que estaba detenido

La aprehensión del hombre ocurrió el sábado a las 6:00, cuando se presentó voluntariamente en la Comisaría Cuarta. Se lo investigaba por «supuesto homicidio en grado de tentativa», luego de que su expareja denunciara que la atacó con una trincheta en la vía pública, provocándole cortes en el cuello, la mano izquierda y el antebrazo derecho. La víctima fue asistida en el Hospital 4 de Junio.

El martes por la noche, la Policía había secuestrado una trincheta plástica verde con restos orgánicos en una vivienda cercana al lugar del ataque, elemento que quedó bajo análisis de la Fiscalía Nº 4 a cargo de Gustavo Valero.

Ahora, la investigación de su muerte continúa bajo supervisión fiscal, a la espera del resultado definitivo de la autopsia.

