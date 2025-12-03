Sáenz Peña: con mayoría simple, el Concejo aprobó el Presupuesto 2026

En la penúltima sesión ordinaria, el Concejo Municipal de Sáenz Peña aprobó el Presupuesto 2026 enviado por el Ejecutivo, que asciende a $88.804.809.056,47. La ordenanza fue sancionada por mayoría simple, tras un debate en el que el oficialismo respaldó el cálculo de gastos y recursos y la oposición presentó un despacho en minoría con observaciones y cuestionamientos.

El presidente del bloque de concejales de la UCR, Denis Kisiel, destacó que la definición se tomó luego de un proceso de análisis exhaustivo y señaló la importancia de brindar previsibilidad a la gestión municipal para el próximo año. «Tratamos el presupuesto y fue aprobado con mayoría simple. La oposición presentó un despacho de minoría con algunas modificaciones, pero finalmente logramos avanzar y votar la herramienta que el Ejecutivo necesita», sostuvo.

Kisiel remarcó que el esquema financiero permitirá sostener obras y atender áreas consideradas sensibles. «Este presupuesto permitirá seguir pensando en obras necesarias, pero también en políticas sociales y deportivas, que requieren una fuerte inversión. Son dos secretarías que concentran la mayor parte de los recursos y tienen un rol clave en la ciudad», afirmó y agregó que la aprobación es fundamental para garantizar el funcionamiento del Municipio durante el próximo año. «Estamos conformes. El Ejecutivo ya tiene la herramienta para seguir trabajando y planificando en beneficio de los vecinos», concluyó

Desde el PJ, el concejal, Leonardo Arrudi advirtió fuertes inconsistencias entre la ejecución presupuestaria 2025 y el cálculo propuesto para 2026. En ese sentido, señaló que, a septiembre, el cumplimiento alcanzaba el 56% y que podría llegar al 74% a fin de año, muy por debajo del presupuesto vigente de $62.500 millones. Según explicó, la ejecución rondaría los $46.000 millones, lo que representa «un recorte o ajuste de más de $15 mil millones respecto a lo aprobado».

El edil indicó que «un maquillaje para ocultar el ajuste que ya se ve en la ciudad: salarios rezagados, caída en la calidad de los servicios y una menor actividad municipal en general». Según su proyección, el año que viene «será un año peor que 2025, con menor recaudación, baja de coparticipación y más restricciones».

Aunque el despacho en minoría no reunió los votos necesarios, Arrudi sostuvo que era necesario «poner sobre la mesa un presupuesto real y basado en la ejecución concreta del año en curso», y cerró: «Lo técnico es claro: 2025 marca un escenario que no será muy distinto en 2026. Era importante que el Concejo lo asumiera».

