General San Martín: un grupo de mujeres atacó a policías e intentó usurpar viviendas

3 diciembre, 2025 ACTUALIDAD, PROVINCIALES

La Comisaría de General San Martín se encontraba de recorrida este miércoles por la siesta en el barrio 300 Viviendas cuando, de manera inesperada, 30 mujeres qom junto a sus hijos, comenzaron a agredir al personal policial verbalmente con insultos y amenazando con usurpar tres viviendas mientras sostenían machetes y ladrillos en las manos.

Ante esta situación, los oficiales implementaron de forma inmediata un operativo para desalojar las viviendas que intentaron usurpar estas personas.

fuente:diariochaco

Comentarios

Te Puede Interesar

Entregaron más de 3500 títulos de propiedad en toda la provincia

[...]

Cinco apostadores se llevaron 15 millones de pesos de La Poceada

[...]

Fontana: buscan intensamente a una niña de seis años desaparecida hace cinco días

[...]