General San Martín: un grupo de mujeres atacó a policías e intentó usurpar viviendas

La Comisaría de General San Martín se encontraba de recorrida este miércoles por la siesta en el barrio 300 Viviendas cuando, de manera inesperada, 30 mujeres qom junto a sus hijos, comenzaron a agredir al personal policial verbalmente con insultos y amenazando con usurpar tres viviendas mientras sostenían machetes y ladrillos en las manos.

Ante esta situación, los oficiales implementaron de forma inmediata un operativo para desalojar las viviendas que intentaron usurpar estas personas.

fuente:diariochaco

