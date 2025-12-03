General Pinedo: Recibió una descarga eléctrica y no había ambulancia para asistirlo

Se trata de un trabajador de la construcción de 36 años, quien debió ser trasladado en un patrullero policial hasta el hospital local.

Este miércoles por la mañana, alrededor de las 9.35, efectivos de la Comisaría de General Pinedo intervinieron en un accidente laboral, donde un albañil recibió una descarga eléctrica en una obra en construcción.

Un llamado al 911 desde el Hospital local «Isaac Waisman», advirtió del hecho y solicitaba la presencia de un patrullero para trasladarse junto a un enfermero para asistir al obrero lesionado, en Ruta N° 89 y calle 22, ya que no contaban con una ambulancia.

Efectivos policiales arribaron a dicho lugar, junto a personal de Bomberos Voluntarios, quienes rescataron al trabajador con cuerda y escalera, desde una segunda planta.

Se trataba de Alejandro Mendoza, albañil, de 36 años, quien estaba consciente con lesiones en manos y pies. Fue trasladado en móvil policial hacia el hospital.

La médica de turno que lo examinó indicó que presentaba lesiones de quemadura por descarga eléctrica, y que aguardaba la autorización para ser trasladado a un centro de mayor complejidad.

El hombre contó que, cuando estaba cargando baldes de agua hacia la planta alta de construcción, tocó cables de tensión eléctrica de alumbrado público, recibiendo la descarga.

