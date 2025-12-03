«El año que viene no sé si van a empezar las clases», advierte el arco gremial

Las entidades del Arco Gremial Docente convocaron a los trabajadores de la educación a participar el jueves 4, desde las 18.30, de una caravana que partirá desde Laguna Arguello, en Resistencia. La medida apunta a visibilizar la falta de respuestas oficiales a los planteos que el sector sostiene desde comienzos de año.

Los sindicatos remarcaron que continúa sin resolverse el pago de la cláusula gatillo, «con un fallo judicial inclusive que ordena al Gobierno a cumplir con ella», y cuestionaron la ausencia de convocatoria a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, tal como establece la Ley 647-E. También manifestaron su rechazo al incremento de los aportes destinados al Fondo de Alta Complejidad y al presupuesto aprobado por la Legislatura, al que calificaron como «presupuesto de pobreza para los trabajadores».

Según las organizaciones, la política salarial del Gobierno provincial mantiene «el ‘congelamiento’ de los salarios desde principios de su gestión –alineado totalmente con la política neoliberal salvaje del Gobierno nacional–», situación que se combina con «la reducción de los mismos con la imposición de mayores aportes –en este caso para el FAC–». Advirtieron que docentes y estatales «terminaremos este año 2025, con algo más de un 25 % por debajo de la inflación», y que el incremento del 10% previsto para 2026 «no hace más que condenarnos a la reducción forzada de nuestros magros sueldos».

Por otra parte, el Arco Gremial Docente ratificó «el rechazo categórico al proyecto de ley de ‘Libertad Educativa’». Las entidades señalaron que se trata de una «iniciativa libertaria –que representa la destrucción lisa y llana de la educación y la escuela pública, estatal, laica, gratuita y obligatoria–» y convocaron a la comunidad educativa a «estrechar filas para defender junto a los docentes, la escuela de sus hijos y de sus nietos». Sostienen además que el proyecto incorpora una reforma de la legislación laboral que «da por tierra con los derechos y conquistas logrados por las miles de luchas de la docencia en distintos tiempos».

En cuanto a la situación del InSSSeP, los gremios advirtieron sobre «el futuro incierto del Organismo», al denunciar un proceso de desfinanciamiento atribuido al «no envío de los fondos de ANSES que legalmente corresponde lleguen al Chaco para la cobertura del déficit previsional, y que desde que asumió la Presidencia Javier Milei, no lo hizo». Señalaron que el Gobierno provincial mantiene «silencio cómplice» frente a este escenario, lo que —según expresaron— habilita «alguna trasnochada intencionalidad política de vaciamiento del InSSSeP» y un eventual traspaso de la caja previsional a órbita nacional. Afirmaron que esta situación impacta en la obra social, «resintiendo la totalidad de los servicios a los afiliados llegando a situaciones extremas nunca vividas en la Provincia».

Con la firma de ATECH, UTRE CTERA, Federación SITECH, SADOP, AMET, FIUD, ACHABI, UDA, SECH, SITECH Sudeste, ADOCH y FESIDOCH, las organizaciones aseguraron que el panorama es «más que crítico en todos los frentes» y destacaron que «solo la unidad en la acción del conjunto de los trabajadores de los distintos sectores» permitirá revertir el actual rumbo económico y social.

