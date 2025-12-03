Control rural derivó en una persecución, tensión con vecinos y una fuga en Machagai

Un operativo de prevención rural en la zona de Colonia El Curundú, en jurisdicción de Presidencia de la Plaza, terminó anoche con una persecución policial, tensión con vecinos armados con palos y cuchillos, y la fuga de un hombre que evitó ser detenido tras ingresar a una propiedad. El episodio ocurrió este martes alrededor de las 21:20, durante un control realizado por la División Operaciones Rurales Machagai, bajo supervisión de la Fiscalía de Investigación Penal N° 14 de Resistencia.

El procedimiento comenzó cuando un móvil policial realizaba controles vehiculares e identificación de personas en un camino vecinal que une El Curundú con Fortín Aguilar. En ese momento, un Chevrolet Corsa Classic gris se aproximó al puesto pero, en lugar de detenerse, evadió a los agentes arrojándose hacia la banquina y acelerando la marcha. Ante esta maniobra sospechosa, los efectivos iniciaron una persecución y lograron alcanzarlo al ingreso del paraje.

El vehículo ingresó a una vivienda con el portón abierto y se dirigió hacia el sector posterior del terreno. De acuerdo con el parte policial, los agentes ingresaron debido a la flagrancia de la evasión. Allí observaron que el conductor —identificado como B.G, de 30 años— descendió del auto, tomó un cuchillo de una mesa y escapó corriendo hacia la zona boscosa detrás de la propiedad.

En el lugar se encontraban varias personas, entre ellas el dueño de la vivienda, un hombre de 71 años, quien permitió a los uniformados revisar el auto. Tras una inspección visual no se hallaron armas, carne ni otros elementos de interés.

La situación se complicó cuando algunos presentes comenzaron a mostrarse hostiles. Según la policía, un hombre de 26 años y un joven de 17 tomaron palos y cuchillos mientras insultaban a los agentes y rodeaban el móvil policial. Ante la diferencia numérica y para evitar riesgos, la prevención decidió retirarse del lugar sin poder demorar al sospechoso ni secuestrar el vehículo.

Fuentes policiales indicaron que, mientras los efectivos se alejaban, B.G observaba la situación a distancia desde la parte posterior del terreno.

El oficial a cargo del procedimiento informó telefónicamente al fiscal Francisco Asís de Obaldía Eyseric, quien ordenó labrar las actuaciones correspondientes y elevar el caso «en el estado en que se encuentra».

fuente:diariochaco

