Choque en pleno centro: una joven terminó bajo una camioneta y el casco le salvó la vida

Un fuerte accidente de tránsito irrumpió en pleno centro de Resistencia este miércoles alrededor de las 9:40 de la mañana: en la esquina de la calle Julio A. Roca y avenida Belgrano, una motocicleta Zanella Due 110 negra, conducida por M. C., de 20 años, colisionó con un auto Toyota Corolla Cross blanca, conducida por R. S., de 41 años, quien resultó ileso.

La joven motociclista circulaba por Belgrano y el Corolla venía por Julio A. Roca cuando se produjo el impacto: la conductora de la moto perdió el equilibrio y terminó bajo una camioneta Toyota SW4 blanca que estaba estacionada sobre la avenida sin ocupantes.

La mujer quedó atrapada debajo del vehículo, por lo que tuvo que intervenir el personal del Departamento Bomberos Metropolitano, que trabajó en el lugar para asistir a la joven, quien llevaba casco y estaba conciente. Minutos después arribó la ambulancia que le brindó las primeras atenciones a la joven y la trasladó al hospital para una mejor evaluación.

Mientras se aguardaba la llegada del personal de la División Criminalística, efectivos policiales regularizaron el tránsito en la zona mientras. Las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes para determinar la mecánica del siniestro.

fuente:diariochaco