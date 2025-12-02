Más de $ 800 millones al año y propiedades millonarias: la declaración jurada de Tapia

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio «Chiqui» Tapia, presentó en julio su declaración jurada patrimonial, en la que informó ingresos y bienes por montos millonarios. Según la documentación exhibida en el programa ¿La Ves? por el periodista Jonatan Viale, Tapia registra ingresos netos anuales superiores a $ 818 millones, lo que equivale a más de $68 millones mensuales.

Aunque ocupa tres cargos como dirigente, solo percibe salarios por dos de ellos. Como vicepresidente segundo de la Conmebol, donde afirmó trabajar unas dos horas por semana, percibe su mayor ingreso: casi $ 60 millones por mes, con un promedio superior a $ 7,5 millones por hora de trabajo. En su rol como titular de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse) cobra $ 8 millones, donde dice destinar cerca de 15 horas semanales. Ser presidente de la AFA no le genera remuneración.

Aunque declaró tres empleos, los registros de Anses lo señalan además como empleado de Solbayres, empresa dedicada al barrido y la recolección de residuos en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires. También aparece como firmante de cheques del club Barracas Central, institución que presidió antes de asumir en la AFA.

Durante el período informado, Tapia consignó ingresos extraordinarios por más de $ 200 millones, provenientes de ventas de bienes, intereses financieros, diferencias de cambio y viáticos. Entre ellos, detalló alrededor de $ 44 millones por la venta de un vehículo, cerca de $ 30 millones en viáticos de la AFA y más de $ 130 millones en conceptos financieros.

La declaración también incluye siete inmuebles gananciales, entre ellos una mansión en Beccar valuada en más de 15 millones de dólares y una propiedad en Río Luján. Completan la lista un departamento en la Ciudad de Buenos Aires y varias viviendas ubicadas en distintas localidades de la Provincia de Buenos Aires y San Juan. Además, Tapia declaró dos vehículos gananciales con un valor conjunto superior a $27 millones.

