La Legislatura sesionará por última vez en el año con un temario variado

2 diciembre, 2025 ACTUALIDAD, PROVINCIALES

Con media Cámara de Diputados renovada, tratarán temas vinculados a la religión, obligaciones tributarias, ecología, entre otros.

Este miércoles, la Legislatura chaqueña realizará su última sesión ordinaria del año con media cámara conformada por los nuevos diputados que juraron este lunes 1°. En la sesión ordinaria N° 18, los diputados tratarán un variado temario.

En el mismo, se destaca el proyecto que reconoce a las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas no católicas como personas jurídicas privadas, en los términos del artículo 148 inciso E del Código Civil y Comercial.

Otro de las iniciativas destacadas que se tratarán establece la vigencia de la Ley 3898-F de regularización excepcional de obligaciones tributarias. También otro proyecto declara como monumento natural viviente al Mono Carayá.

Los diputados también tratarán la iniciativa que establece que todas las ambulancias del Ministerio de Salud estén equipadas a efectos de prevención e investigación de accidentes y de otros fines, con un sistema de posicionamiento global.

