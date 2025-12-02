Donald Trump reafirmó que EEUU avanzará con operaciones terrestres en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que las fuerzas militares de su país avanzarán con una nueva fase de la operación Lanza del Sur en Venezuela, y que intensificarán «muy pronto» los ataques contra presuntos narcotraficantes en aguas del Caribe.

Asimismo, volvió a mencionar la opción de iniciar «operaciones en tierra», al señalar que este camino sería «mucho más fácil».

«Conocemos las rutas que toman, sabemos dónde viven, y vamos a empezar con eso muy pronto», afirmó.

El anuncio se dio luego de un encuentro con su Gabinete, en el marco de creciente tensión diplomática entre ambos países, y luego de que el propio Trump confirmara un diálogo con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

En ese marco, el presidente norteamericano sostuvo que después de los ataques de las fuerzas norteamericanas, la cantidad de barcos con drogas en el Caribe disminuyó «mucho».

Además, Trump amenazó a otros países con medidas similares: «Cualquiera que esté haciendo eso está sujeto a un ataque, no solo Venezuela. Venezuela fue probablemente peor que la mayoría, pero mucha otra gente también lo hace. Mandaban asesinos y vaciaban sus cárceles en nuestro país».

LA LLAMADA ENTRE TRUMP Y MADURO

Tras la breve llamada entre ambos, Trump rechazó una serie de solicitudes del venezolano. Según trascendió, Maduro le dijo a Trump durante la llamada que estaba dispuesto a abandonar Venezuela siempre que él y sus familiares tuvieran una amnistía legal completa.

Además, el venezolano solicitó la eliminación de todas las sanciones estadounidenses y el fin de un caso emblemático que enfrenta ante la Corte Penal Internacional, y también solicitó el levantamiento de las sanciones a más de 100 funcionarios de su régimen, muchos acusados de abusos a los derechos humanos, tráfico de drogas o corrupción.

