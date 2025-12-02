Caso Leonela Giménez: avanzan pericias y la investigación está cerca de su final

El abogado Miguel Lukach, defensor de uno de los dos imputados por la muerte de Leonela Giménez, confirmó que algunas de las pericias recientemente remitidas por el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCiF) arrojaron resultados negativos, entre ellas las vinculadas a análisis de ADN. Según explicó, estos informes podrían tener un impacto favorable para su defendido.

«Hay informes periciales que dieron resultados negativos, como la cuestión vinculada con el ADN», señaló Lukach. También indicó que todavía restan algunos actos procesales que deben ser remitidos oficialmente para completar el expediente.

Por otro lado sostuvo que la investigación fiscal se encuentra en una etapa avanzada y cercana a su cierre: «Creo que ya estamos en condiciones de comenzar a transitar el camino del cierre de la investigación y la clausura».

El abogado recordó que en oportunidades anteriores había solicitado que la fiscalía avanzara con la requisitoria de elevación a juicio, aunque reconoció que el Ministerio Público habitualmente aguarda a contar con todas las pruebas periciales antes de cerrar la etapa investigativa. «Si falta alguna pieza probatoria, las cámaras suelen devolver el expediente para que se agreguen todos los elementos», explicó.

Consultado sobre cómo influyen estos resultados en la situación procesal de su defendido, Lukach expresó que las pericias negativas «impactan favorablemente», ya que contradicen las afirmaciones del otro imputado en la causa.

El abogado explicó que el coimputado había brindado declaraciones que describían supuestas situaciones que, al ser contrastadas con los resultados científicos, «no se sostienen».

«La pericial dio negativa y eso da por tierra todas las manifestaciones del imputado», afirmó.

Si bien evitó confirmar explícitamente que esas declaraciones se referían a un supuesto acto sexual, reconoció que «probablemente sea así», al ser consultado directamente.

Lukach aseguró que las pericias recibidas serían de las últimas que faltaban para completar el expediente. «Entiendo que ya estamos en condiciones de la clausura correspondiente», indicó.

