Apareció la joven chaqueña que estaba desaparecida en Florianópolis

Su familia no sabía nada de ella desde el 26 de noviembre. Logró comunicarse con ellos mediante el teléfono de un compañero de trabajo y les reveló que había perdido su celular.

Desde la Policía informaron que apareció la joven chaqueña que se encontraba desaparecida en Florinanópolis, Brasil desde el 26 de noviembre.

De acuerdo a la información policial, la familia de L. L. R. indicó que la joven de 25 años se comunicó con ellos mediante un usuario de Instagram de su compañero de trabajo y que les envió mensajes de audio e hicieron videollamada.

Asimismo, durante la videollamada, la joven le dijo a su madre que se encontraba bien y que solo había perdido su celular, que debido a esto no lograba comunicarse con ellos. Además, dijo que se encuentra viviendo con su compañero de trabajo y que se comunicará mediante el celular del mismo.

Ante esto, solicitaron a la joven que se acerque a una Comisaría de Florianópolis para dar aviso de que está bien para la desactivación de la búsqueda.

