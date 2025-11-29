Tras la tormenta del viernes, así estará el tiempo este fin de semana en el Chaco

El pronóstico indica calor para este sábado, y tormentas fuertes para el domingo con descenso de temperatura.

Luego de la lluvia y la fuerte tormenta eléctrica de este viernes, el Servicio Meteorológico Nacional anuncia un fin de semana con ambiente caluroso y húmedo para este sábado, y cambio de tiempo para el domingo, por el ingreso de un frente del sur que provocará tormentas fuertes y un marcado descenso de la temperatura máxima.

La tormenta se hizo sentir con una intensa actividad eléctrica, que dejó un rayo que impactó en un árbol del playón de estacionamiento del hospital Pediátrico de Resistencia y que provocó daños en al menos cinco vehículos estacionados en el lugar.

Así, para este sábado se prevé cielo parcial a mayormente nublado, sin lluvias, y vientos leves del noreste rotando al norte, con un piso térmico de 25 grados y un techo de 36.

En tanto, para el domingo se esperan tormentas fuertes durante todo el día, con vientos moderados del norte con ráfagas rotando a moderados del sur con ráfagas. La temperatura oscilará entre 22 grados de mínima y 29 de máxima.

Asimismo, para el lunes se anticipa tormentas aisladas, con 21 grados de temperatura mínima y 27 de máxima.

Por último, para el martes, el SMN pronostica tiempo mejorando, con cielo mayormente nublado, y poco cambio de los valores térmicos: mínima de 21 grados y máxima de 27.

