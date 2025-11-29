Sáenz Peña: el agresor que atacó a su expareja con una trincheta se entregó a la Policía

El detenido está acusado de haber herido en el cuello a su expareja en la calle 13 entre 4 y 6 del centro de la ciudad termal.

El hombre acusado de atacar con una trincheta a su expareja en pleno centro de Presidencia Roque Sáenz Peña se presentó de manera voluntaria ante la Policía este sábado a las 6 de la mañana y quedó aprehendido por orden de la Fiscalía N° 4, a cargo del Dr. Gustavo Valero.

El sospechoso, identificado como H.E.V, acudió a la guardia de prevención de la Comisaría Cuarta, donde fue inmediatamente detenido por su presunta participación en el hecho caratulado como «supuesto homicidio en grado de tentativa».

EL ATAQUE

El grave episodio ocurrió el viernes, alrededor de las 20:20, en la calle 13 entre 4 y 6 del centro de Sáenz Peña. Vecinos alertaron a la Policía tras ver a una mujer siendo agredida en la vía pública. Cuando llegó el móvil de la Comisaría Primera, constataron que la víctima ya había sido trasladada en ambulancia al Hospital 4 de Junio.

Los médicos informaron que presentaba dos cortes en el cuello, del lado derecho, además de heridas en la mano izquierda y en el antebrazo derecho, todas ocasionadas —según su declaración— por su expareja utilizando una trincheta.

