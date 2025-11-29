Rosalía revolucionó Buenos Aires: visitó La Bombonera y lució la camiseta de Boca

La cantante española se mostró feliz recorriendo la cancha de Boca, recorrió el vestuario y hasta corrió sobre el cesped.

Desde que aterrizó en Argentina, Rosalía desató la euforia de sus fanáticos. Selfies, mensajes, abrazos improvisados y múltiples muestras de cariño marcaron cada una de sus apariciones públicas. Pero la artista española no solo vino a cantar: se sumergió de lleno en la cultura local, disfrutó de los sabores argentinos y vivió en primera persona el fanatismo por Boca Juniors.

Durante su llegada a Buenos Aires, la artista visitó La Bombonera, lo hizo acompañada por Trueno, el rapero nacido en el barrio de La Boca, quien la guió durante todo el recorrido.

Con un termo bajo el brazo y un mate en la mano, Trueno la invitó a ingresar al estadio: «Llegamos al momento de la verdad, tierra sagrada, qué lindo esto», dijo él mientras subían las escaleras.

Rosalía, conmovida, no ocultó su sorpresa: «No sé por qué me da nervios. Qué chulo. Es bonito, es grande… pero está cerca», expresó mientras observaba la cancha.

Una vez en el césped, preguntó emocionada: «¿Puedo correr un poco?». Se quitó los zapatos y salió disparada hacia el mediocampo. Allí la esperaban autoridades de Boca con un regalo especial: dos camisetas azul y oro personalizadas con su nombre y el número 10.

«Qué chulo… me han dado dos», celebró.

En el vestuario local, Rosalía escuchó atenta las explicaciones sobre los rituales de los jugadores en días de partido. «Chulísimo, me encanta el diseño», comentó mientras observaba los espacios de cada futbolista.

Agradecida por la experiencia, envió un mensaje al presidente del club: «Muchas gracias, presi. Gracias por hacerme sentir tan bienvenida, por ser tan cariñosos conmigo, por enseñarme tantas cosas… Cuando vengas a Barcelona, os cuidamos», dijo entre risas.

