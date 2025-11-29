Robó 2.300 dólares en una agencia de turismo chaqueña y fue detenido en Corrientes

Según el denunciante, el acusado del robo se habría llevado el dinero de una billetera cuando se encontraba en la agencia.

La División Delitos Contra la Propiedad logró este viernes por la noche un avance clave en la investigación por el hurto de USD 2.300 ocurrido el pasado 21 de octubre en el local Resistencia Turismo, ubicado en la capital chaqueña. El sospechoso, identificado como C.D.A.I, alias «Kike», de 56 años, fue detenido en la ciudad de Corrientes y trasladado nuevamente a la provincia de Chaco.

El hecho denunciado por un hombre de 36 años, empleado de la agencia de viajes, ocurrió cuando un hombre ingresó al comercio y, en un descuido mientras conversaban, sustrajo 2.300 dólares de su billetera. Desde entonces, la División inició distintas diligencias para dar con el presunto autor.

Según el informe policial, a las 23:35 de este 28 de noviembre regresó a Chaco la comisión integrada por el subcomisario Gustavo Romero, el oficial principal Nicolás Domínguez Portillo y el cabo Agustín Sosa, quienes se habían trasladado a Corrientes en el móvil N° 50.

En la capital correntina realizaron la extradición de «Kike», quien quedó detenido en el marco de la causa caratulada como «Supuesto Hurto». Además, se secuestraron elementos de interés para la investigación.

