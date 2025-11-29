Nuevo esquema de subsidios: cómo cambiarán luz, gas y garrafas desde enero de 2026

El Gobierno unificará todos los programas de asistencia energética en un solo sistema. Habrá un umbral de ingresos más estricto, subsidios focalizados y facturas que mostrarán el costo real desde 2026.

El Gobierno de Javier Milei implementará a partir de enero de 2026 un nuevo esquema único y focalizado de subsidios residenciales para electricidad, gas natural, garrafas (GLP) y gas propano por redes en todo el país. El sistema reemplazará la segmentación vigente (N1, N2 y N3), la Tarifa Social de Gas y el Programa Hogar, y establecerá solo dos categorías: hogares subsidiados y hogares que afrontarán el costo pleno de la energía. Según el Ejecutivo, el objetivo es transparentar los precios reales, aumentar la proporción del gasto asumida por los usuarios y fortalecer la disciplina fiscal.

La Secretaría de Energía abrió este viernes una consulta pública para recibir observaciones durante quince días hábiles. El anuncio coincide con lo que el equipo económico considera «una menor tensión política» tras la última victoria legislativa de La Libertad Avanza, lo que —señalan— habilita encarar el reordenamiento desde 2026. Los beneficiarios actuales podrán actualizar sus datos mediante una declaración jurada si lo necesitan.

Quiénes podrán acceder al subsidio

El acceso quedará restringido a hogares con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT), equivalentes a $ 3.641.397 mensuales. El umbral es más exigente que el vigente y se mantendrán las exclusiones patrimoniales: no podrán acceder quienes posean embarcaciones o propiedades adicionales.

Los usuarios ya registrados en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) serán migrados automáticamente, con posibilidad de actualizar información. En cambio, quienes utilicen gas propano indiluido o garrafas y aún no estén inscriptos deberán hacerlo a través del sitio oficial www.argentina.gob.ar/subsidios.

Cómo cambiará el esquema de bonificaciones

Actualmente, el subsidio funciona como una bonificación sobre el precio de la energía, que se suma a los cargos de distribución, transporte e impuestos. La estructura por niveles será eliminada y reemplazada por dos situaciones: hogares con subsidio y hogares que pagarán el costo pleno.

La cobertura prevista será del 50% del costo de la energía durante los meses de mayor consumo, con un descuento menor el resto del año.

En electricidad, se aplicará una bonificación del 50% sobre un bloque de 300 kWh por mes en invierno y verano, y de 150 kWh en meses templados. En gas natural por redes, el subsidio cubrirá la mitad del precio entre abril y septiembre, sin bonificación el resto del año. El bloque subsidiado variará según la región, manteniendo criterios estacionales.

Para garrafas y gas propano, el subsidio será un monto directo acreditado en billeteras virtuales. Los beneficiarios actuales del Programa Hogar —alrededor de 3,3 millones de familias— serán migrados automáticamente. Quienes lo deseen podrán inscribirse desde enero en el sitio oficial.

El subsidio para garrafas equivaldrá a media garrafa por mes durante todo el año y una adicional en invierno, acreditada como bonificación tras la compra en sistemas de pago electrónico como Mercado Pago.

Transición gradual durante 2026

La transición comenzará con una bonificación extraordinaria en enero de 2026: un 25% adicional sobre la asistencia base, alcanzando una cobertura del 75% en electricidad y del 25% en gas para ese mes. Ese plus se reducirá progresivamente hasta desaparecer en diciembre de 2026, con la intención de evitar saltos bruscos en las facturas.

Facturas con precio real y revisión de padrones

Desde 2026, las facturas exhibirán el costo real de la energía. Los valores PIST (gas) y PEST (electricidad) reflejarán los costos efectivos de producción. El precio mayorista del gas será plano: 3,80 dólares por millón de BTU durante todo el año. La electricidad se alineará al valor monómico, actualmente calculado en 75 dólares el megavatio-hora.

La revisión de padrones permitió detectar 2.590.000 casos de usuarios que recibían subsidios sin cumplir los requisitos, incluidos 370.000 registros correspondientes a personas fallecidas y 15.518 hogares ubicados en barrios privados. El Gobierno aseguró que el nuevo esquema busca «terminar con distorsiones» y concentrar recursos «en quienes realmente lo necesitan».

Impacto fiscal y proyecciones

El Ejecutivo aspira a reducir el gasto en subsidios energéticos al 0,5% del PBI en 2026 (unos USD 3.000 millones), por debajo del 0,65% previsto para 2025 y del 1,5% registrado en 2023. Las estimaciones oficiales indican que los hogares pagarán, en promedio, el 76% del costo eléctrico y el 79% del gas.

Según las proyecciones oficiales, el 80% de los hogares de menores ingresos pagará menos de $34.000 mensuales por gas en el mes más frío, y el 87% menos de $38.000 por electricidad en el pico estacional. Quienes superen los bloques subsidiados deberán pagar el excedente a precio pleno.

Las zonas frías conservarán sus regímenes diferenciales, sujetos a la definición del Presupuesto 2026. La actualización dinámica de datos y las auditorías continuarán para garantizar la correcta asignación del beneficio.

Finalmente, Economía subrayó que la reducción de subsidios estará acompañada por una actualización gradual de tarifas y mayor focalización, para mitigar el impacto sobre las facturas durante la transición. Aseguró además que «no se esperan cortes generalizados» en el sistema eléctrico este verano, aunque persistirán riesgos en zonas con redes deficitarias.

