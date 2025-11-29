Ministros de Salud ratificaron la seguridad y eficacia de las vacunas del Calendario Nacional

Las autoridades sanitarias del país emitieron un comunicado conjunto en defensa de la vacunación como política pública esencial.

Los ministros de Salud de la Nación y de todas las jurisdicciones del país emitieron un comunicado en el que confirmaron que las vacunas del Calendario Nacional de Vacunación constituyen herramientas esenciales para proteger la vida y prevenir enfermedades graves .

El documento subraya que cada vacuna incorporada al calendario cuenta con décadas de uso seguro, evidencia científica sólida y resultados comprobados a nivel global . Además, remarcan que todas atraviesan rigurosas evaluaciones antes de ser aprobadas, y mantienen controles permanentes que garantizan su calidad, seguridad y efectividad.

Los funcionarios resaltaron que la vacunación es una política sanitaria sostenida de manera federal: la Nación se encarga de la adquisición y distribución, mientras que las provincias y municipios llevan adelante la aplicación gratuita a la población.

«Proteger a nuestros niños es la prioridad. La vacunación es una política sanitaria indispensable, y reafirmamos nuestro compromiso federal para garantizar el acceso gratuito y oportuno a todas las vacunas del Calendario Nacional» , señala el comunicado.

FIRMANTES

El Ministro de Salud de la Nación y los titulares de las carteras sanitarias de todas las jurisdicciones: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

