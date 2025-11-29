Intento de femicidio en Sáenz Peña: fue herida en el cuello con una trincheta por su expareja

La mujer de 55 años tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital 4 de Junio.

Un grave hecho de violencia de género ocurrió este viernes alrededor de las 20:20 en pleno centro de Presidencia Roque Sáenz Peña, cuando una mujer de 55 años fue atacada por su expareja y tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital 4 de Junio.

El episodio tuvo lugar en la calle 13 entre 4 y 6, donde vecinos alertaron a la Policía sobre una agresión en la vía pública. Al llegar el móvil de la Comisaría Primera, los efectivos confirmaron que la víctima había sido llevada en ambulancia al hospital.

La mujer de 55 años, residente del barrio Puerta del Sol, fue asistida por personal de guardia y presentaba dos cortes en la zona del cuello del lado derecho, además de heridas en la mano izquierda y el antebrazo derecho, provocadas —según indicó— por su expareja con una trincheta.

El presunto agresor fue identificado como H.E.V, también domiciliado en el barrio Puerta del Sol. Ante la gravedad del caso, la Fiscalía N° 4, a cargo del Dr. Gustavo Valero, dispuso de inmediato su aprehensión.

El hecho fue informado oficialmente por el subcomisario Luis Manuel Escobar, jefe de turno de la Comisaría Primera. Según fuentes policiales, la investigación continúa bajo la carátula de «supuesto homicidio en grado de tentativa».

