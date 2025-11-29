«Este pueblo crece sin perder su esencia»: Zdero en el aniversario de Colonia Popular

El gobernador acompañó los emotivos festejos por el centésimo trigésimo octavo aniversario de la fundación de esta localidad. Inauguró obras y entregó títulos de propiedad a familias que aguardaban este reconocimiento desde hace más de 30 años.

En la noche del viernes 28, el gobernador Leandro Zdero encabezó los actos por el aniversario de la localidad de Colonia Popular. «Son 138 años de vida, de historia, de sueños. Es un momento para permite ratificar nuestra esencia y transmitir estos valores a las nuevas generaciones», expresó el mandatario.

El mandatario provincial estuvo acompañado por la intendente, Mariela Soto, y otros funcionarios como el secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico; el subsecretario de Municipio, Marcelo Barrios; el presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y de Vivienda (IPDUV), Fernando Berecoechea, la directora Ejecutiva de la Fundación Soy Chaco, María Martina.

La ceremonia tuvo un marco multitudinario, ya que congregó a toda la comunidad. Zdero valoró «el trabajo del municipio y los cambios visibles en la localidad. Hoy se nota una gestión que le dio una impronta propia y embellece el perfil urbano sin perder la esencia como la tranquilidad, hermandad y solidaridad en Colonia Popular; estos valores hay que defenderlos y sostenerlos», afirmó.

Zdero repasó además obras y mejoras ejecutadas junto al municipio, como las intervenciones en el sistema de agua potable, la iluminación del predio donde se hizo el acto, la instalación del centro de monitoreo, la construcción de viviendas y la entrega de títulos de propiedad. «Es nuestra obligación moral seguir transformando esta provincia y hacer del Chaco un lugar digno de ser vivido. Tienen el compromiso de un gobierno y de un gobernador que los va a acompañar», concluyó.

Durante la ceremonia, la Fundación Soy Chaco junto a su directora, María Martina, entregó equipamientos destinados a fortalecer el trabajo comunitario. Además, el Grupo de Adultos Mayores fue beneficiado con un equipo de sonido para acompañar sus actividades sociales y recreativas. En la misma jornada, familias de Colonia Popular recibieron sus títulos de propiedad tras más de 30 años de espera.

DECISION POLITICA

La intendente Mariela Soto resaltó el valor del aniversario y el reconocimiento a los pioneros de la comunidad. «Este aniversario nos invita a reconocer el esfuerzo de quienes fundaron nuestra localidad y a mirar hacia adelante con la convicción de que las cosas importantes requieren tiempo, gestión y compromiso», expresó. Luego, agradeció al gobernador y al Ejecutivo provincial por el acompañamiento constante: «Los resultados están a la vista. Cuando hay decisión política y trabajo serio, los resultados llegan».

Una multitud dio marco al acto del 138 aniversario de la localidad.

