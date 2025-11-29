El Gobierno flexibilizó el cepo para inversores extranjeros

El objetivo es facilitar ciertas operaciones financieras.

El Gobierno nacional flexibilizó el cepo cambiario para inversores extranjeros que quieran realizar transferencias de valores negociables al exterior . El objetivo es facilitar ciertas operaciones financieras, mediante un marco de mayor flexibilidad en contextos de reinversión de títulos públicos argentinos.

A través de la Resolución General 1093, la Comisión Nacional de Valores (CNV) estableció que la nueva excepción permite a los no residentes superar el tope diario de $200 millones al transferir al exterior títulos públicos emitidos por el Tesoro Nacional, en la medida en que estos hayan sido adquiridos como resultado de la reinversión de los servicios de otros títulos públicos, pagaderos en pesos, cuyas fechas de amortización sean de al menos 180 días a partir de su emisión y que hayan sido suscriptos en colocaciones o licitaciones primarias.

La idea es fortalecer la confianza de los inversores extranjeros y dar estabilidad a los movimientos de capital, para proteger el funcionamiento del mercado de capitales argentino.

