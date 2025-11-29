El Gobierno enfrenta dos definiciones clave en diciembre: reforma laboral y Presupuesto 2026

La hoja de ruta es ajustada y refleja las tensiones que dominan las negociaciones parlamentarias, en un Congreso que ya empezó a mostrar una nueva correlación de fuerzas.

La Casa Rosada transita un diciembre decisivo con dos objetivos centrales en la agenda legislativa: el 9 de diciembre presentará la reforma laboral y, seis días después, buscará el dictamen del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados. La hoja de ruta es ajustada y refleja las tensiones que dominan las negociaciones parlamentarias, en un Congreso que ya empezó a mostrar una nueva correlación de fuerzas.

En los últimos días, Unión por la Patria (UxP) intentó convocar a una sesión especial, pero el intento fracasó: los gobernadores, clave para habilitar el quórum, no acompañaron. Las conversaciones que mantienen con Diego Santilli y el ministro de Economía Luis «Toto» Caputo pesaron más que las presiones internas del peronismo.

El Parlamento inicia una etapa distinta tras la jura de 13 senadores y la inminente incorporación de los nuevos diputados. Con los cambios, La Libertad Avanza (LLA) gana volumen: tendrá 20 senadores y busca posicionarse como primera minoría en Diputados para disputar comisiones clave. Mientras tanto, el bloque de UxP se achica y pierde capacidad de maniobra en un escenario en constante mutación.

Los movimientos de los gobernadores marcaron otro punto de quiebre: Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) confirmaron la creación de un bloque federal por fuera de UxP. En la práctica, las provincias muestran una preferencia explícita por negociar directamente con Javier Milei y no con Cristina Kirchner, a quien consideran sin margen político ni recursos para ofrecer. El acercamiento quedó en evidencia también en la Legislatura porteña, donde los libertarios ayudaron al PRO a aprobar el Presupuesto.

Con ese nuevo esquema, Santilli ya contaría con 120 diputados y 37 senadores para avanzar con el Presupuesto antes del 31 de diciembre. La reforma laboral, en cambio, tendrá un recorrido más complejo: el Gobierno admite que su aprobación podría demorarse hasta abril o mayo y que luego enfrentará otro obstáculo, la resistencia de la justicia laboral, a la que el oficialismo considera fuertemente influenciada por el kirchnerismo.

