Cuándo empieza el cronograma de pagos para la administración pública en Chaco

El Ejecutivo chaqueño detalló el esquema de pagos para noviembre, que inicia con los pasivos y continúa con los trabajadores activos.

El Gobierno del Chaco informó el calendario de pago de sueldos correspondiente a noviembre. Las fechas establecidas son el martes 2 y el miércoles 3 de diciembre de 2025.

Los jubilados y pensionados percibirán sus haberes el martes 2: la acreditación se realizará ese mismo día y podrán retirar el dinero por cajero automático del Nuevo Banco del Chaco a partir de las 21. Quienes prefieran hacerlo por ventanilla deberán esperar al miércoles.

En cuanto a los empleados activos de la administración pública provincial, el depósito se efectuará el miércoles 3 de diciembre, con disponibilidad también desde las 21 horas en los cajeros.

Desde el Ejecutivo provincial recordaron que el cronograma busca asegurar un mecanismo de pago organizado y seguro tanto para trabajadores como para pasivos.

