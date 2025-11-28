Una decisión judicial ratifica la búsqueda de Loan Peña: las claves del fallo

La búsqueda de Loan Danilo Peña no se interrumpirá a fin de mes. La Cámara Federal de Casación Penal anuló el límite impuesto por la Cámara de Apelaciones de Corrientes y habilitó la continuidad de la investigación, tras el pedido directo de los padres del niño.

La decisión, firmada de manera unánime por los jueces Juan Carlos Gemignani, Carlos Mahiques y Diego Barroetaveña, revierte un fallo que establecía como fecha de corte el 29 de noviembre.

Con este nuevo escenario, la causa que instruye la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, seguirá adelante para determinar el propósito detrás de la sustracción y el ocultamiento del menor, que permanece desaparecido desde junio de 2024.

El tribunal atendió los planteos de los padres, representados por los abogados Alejandro Vecchi y Belén Russo Cornara, así como de los fiscales Carlos Schaefer y de la Procuraduría contra la Trata (Protex). Todos habían advertido que detener la investigación afectaba la búsqueda del niño y dejaba sin explorar líneas aún pendientes.

Una resolución correntina que ahora queda sin efecto

La Cámara de Corrientes había limitado la pesquisa con el argumento de que una investigación sin plazo podía vulnerar derechos de los imputados, quienes aún no habían sido procesados. Sin embargo, Casación entendió lo contrario: señaló que el fallo era arbitrario, carecía de sustento jurídico y contradecía la normativa vigente.

El tribunal remarcó que la víctima continúa desaparecida y que aún quedan medidas por producir, desde peritajes hasta rastrillajes pendientes. Recordó, además, que los plazos procesales son ordenatorios y no pueden impedir el avance de una causa donde está en juego la protección integral de un niño.

Entre los puntos que subrayó Casación figura la complejidad del expediente: faltan análisis clave y quedan áreas por rastrillar en los campos vinculados al matrimonio de Carlos Pérez y Victoria Caillava, dos de los imputados. También se espera el primer juicio, una instancia en la que alguno de los acusados podría aportar información hasta ahora desconocida.

Los imputados en esta etapa del caso son:

— Carlos Pérez y Victoria Caillava

— Francisco Amado Méndez

— Bernardino Antonio Benítez y Laudelina Peña

— Daniel «Fierrito» Remírez y Mónica Millapi

— El comisario Walter Adrián Maciel

