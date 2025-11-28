Terminaron los exámenes de ingreso a primer año, en cinco escuelas secundarias

Se trata de tres establecimientos de Resistencia, uno de General San Martín y otro de Juan José Castelli, en los que el número de inscriptos superó el cupo de vacantes.

Estudiantes aspirantes a primer año del secundario rindieron entre este jueves 27 y viernes 28 de noviembre los exámenes de ingreso en aquellas escuelas en las que la demanda de preinscriptos superó el cupo disponible.

El proceso se llevó adelante conforme a lo establecido por el Ministerio de Educación, luego de la preinscripción realizada en octubre a través del Sistema Integral de Educación (SIE) o de manera presencial en las instituciones.

Así, cinco escuelas llevaron adelante las evaluaciones: la EET N° 24 «Simón de Iriondo», la EES N° 76 «José María Paz» y la EES N° 68 «María Elena Walsh» de Resistencia; la EES N° 47 «Manuel Belgrano» de General San Martín; y la EET N° 12 «María Rosa Almandoz» de Juan José Castelli.

El jueves se tomó el examen de Lengua y el viernes, el de Matemática.

La directora general de Planeamiento y Evaluación Educativa, María Luisa Baranda, sostuvo que los exámenes fueron elaborados por esta dirección y entregados en el momento. «Queremos que los estudiantes ingresantes se queden tranquilos. Los exámenes no fueron difíciles de completar y, además, tuvieron la posibilidad de prepararse previamente con modelos de evaluación», señaló.

En la EES N° 76 «José María Paz», la directora Marcela Gazzola explicó que la institución volvió a registrar una gran demanda: «Para este año tenemos un total de 622 alumnos preinscriptos que estuvieron rindiendo. Los resultados van a estar la semana que viene y, en base a ellos, se determinará quiénes asistirán al turno mañana y quiénes al turno tarde. La escuela cuenta con unas 320 vacantes aproximadamente», detalló.

Por su parte, la directora de la EET N° 24, Mirta Medina, destacó la preferencia constante de las familias hacia la institución: «Nuestra escuela, felizmente, una vez más fue muy requerida por padres y alumnos. La demanda superó la oferta. Nos sentimos muy bien porque nos eligen y trabajamos con mucho compromiso para garantizar transparencia en las jornadas de exámenes», expresó.

Fuente:datachaco

