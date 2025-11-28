Schneider, Godoy y Capitanich juran como nuevos representantes de Chaco en el Senado

Este jueves desde las 11, el Senado de la Nación realizará una sesión especial para aprobar los diplomas y tomar juramento a los nuevos legisladores que asumirán el próximo 10 de diciembre. La jornada será determinante para las nuevas composiciones políticas y también para los representantes del Chaco, que se preparan para debutar en un recinto que llega convulsionado por disputas internas y una fuerte polémica alrededor del caso Villaverde.

La Cámara alta convocó a los senadores para cumplir lo establecido en los artículos 56 de la Constitución Nacional y 7 al 12 del Reglamento interno, que regulan el proceso de incorporación de los legisladores electos y la validación de sus títulos. En total serán tratados 23 diplomas, ya que uno —el de la rionegrina Lorena Villaverde, electa por La Libertad Avanza— fue retirado del temario y volverá a Comisión de Asuntos Constitucionales tras un dictamen negativo que cuestiona su «idoneidad ética y moral».

Por Chaco, La Libertad Avanza consiguió el ingreso de dos senadores, mientras que Fuerza Patria, logró el ingreso de un senador.

Por la Libertad Avanza jurarán Silvana Schneider (actual vicegobernadora de la provincia) y Juan Cruz Godoy, en el caso de Fuerza Patria el representante será el exgobernador Jorge Capitanich.

EL MARCO POLÍTICO

La batalla política que atraviesa el Senado incidirá directamente en el funcionamiento que encontrarán desde el 10 de diciembre. La ofensiva del peronismo por impugnar a Villaverde, sumada a la defensa encabezada por Patricia Bullrich —quien será titular del bloque libertario— tensó los puentes con la UCR y con los espacios provinciales, dos sectores clave para la gobernabilidad en la Cámara alta.

El bloque de Unión por la Patria contaba con 28 votos y necesitaba sumar 8 más para bloquear el ingreso de la libertaria rionegrina, algo que intentó negociar con radicales, el PRO y senadores provinciales. Finalmente, la discusión se trasladó a comisión y no se votará hoy.

