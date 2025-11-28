Por primera vez en el juicio, habló César Sena ¿Qué pidió?

Este viernes, el principal condenado por el femicidio de Cecilia Strzyzowski hizo un pedido especial a la jueza Dolly Fernández.

Este viernes por la siesta, cerca de las 14 y luego de las exposiciones de las distintas partes del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, en el marco de la audiencia de cesura, hablaron por última vez los condenados en el caso.

César Sena, el principal implicado en el crimen de la joven, habló por primera y últim vez en este proceso judicial, y dijo: «Adhiero a todo lo que expresó mi defensa y, como único pedido, deseo que no se me mueva de mi lugar de alojamiento, porque tengo a toda mi familia cerca».

Por su parte, Emerenciano Sena también adhirió a lo que expuso su defensa con reserva de casación, «apelando a su buen nombre, que es aplicando la Constitución», expresó en referencia a la jueza Dolly Fernández.

Además, solicitó que no lo trasladen: «Tengo a toda mi familia y amigos, acá cerca. Me traen mis medicamentos, que es lo que necesito para vivir», sostuvo.

Finalmente, expresó: «Soy inocente condenado, estoy tremendamente seguro de eso».

Luego, Marcela Acuña fue la que más se extendió en su discurso. Primero, agradeció a la jueza «por el trato humano a la familia», y «no así a la Fiscalía 4 que nunca me tuvo en cuenta como mujer y detenida», determinó.

Después, volvió a pedir por la libertad de Emerenciano: «Adhiero a todo lo que expuso mi defensa. Quiero destacar cómo se nos juzgó a nosotros, especialmente, a Emerenciano, y a mi persona. Se le dio un jurado no técnico, que determinaron hechos con pruebas que ningún estudiante de abogacía lo tendría en cuenta. Somos el hazme reír de todos. Que Emerenciano sea condenado a perpetua por una esquela que no hizo y por un audio, es una vergüenza en todos los sentidos».

«Si alguien está de acuerdo en condenar a un inocente es alguien tan morboso como el crimen de Cecilia. Nosotros ya estamos condenados. Nos vieron como piqueteros y no como personas y padres de mi hijo. Nadie se ocupó de la salud mental de mi hijo. Fue un relato morboso legitimado con mentiras», remarcó.

«Le pido que tenga en cuenta la situación de Emerenciano. Pido que no se me traslade a otro lugar lejos de mi familia, porque quiero estar junto a mis hijos, a Emerenciano y a mi nieta», solicitó.

«No voy a dejar de ser una dirigente. Por eso pido a la Secretaría de Género que intervenga por Barbara Mía Di Battista, es una detenida que está siendo acosada, haciendo huelga de hambre, que pide ser trasladada a una penitenciaria de mujeres», concluyó Acuña.

Gustavo Melgarejo fue escueto en su mensaje: «Quiero que se termine todo esto, estar con mi familia y volver a mi trabajo».

Fabiana González agradeció a su abogada y dijo: «Soy mujer y soy víctima. Soy mamá y, por una equivocación, perdí ese derecho. Quiero estar pronto con mis hijos, que esto se termine».

Gustavo Obregón acompañó lo expuesto por sus defensores, hizo reserva de casación y pidió perdón por si, con su acción y omisión, afectó a alguna persona, según sus palabras. «Solo lo acompañé a Cesar, a quien quiero como un hijo; a él y a sus padres», concluyó.

Ante ello, la jueza Fernández dio por clausurado el juicio de cesura e informó que pasará a deliberar las sentencias. La magistrada tiene 15 días hábiles para dictar las mismas y luego comunicará a las partes.

fuente:datachaco

Comentarios