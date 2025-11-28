Nuevamente quedó vacante la Poceada y el pozo creció a 202 millones de pesos

Si bien ningún participante logró acertar los cinco números, 49 apostadores acertaron cuatro números y cada uno se llevó $ 398.479,96.

El sorteo N° 2238 de la Poceada chaqueña, realizado este jueves por la noche, terminó sin ganadores de los cinco aciertos y dejó el pozo principal vacante. Con esto, el monto acumulado volvió a crecer y este sábado se pondrán en juego más de $ 202 millones, una cifra que mantiene en vilo a miles de apostadores.

Los números extraídos en esta edición fueron: 13, 14, 16, 19, 52, 70, 75, 81, 86 y 92.

Si bien ningún participante logró acertar los cinco números, hubo una importante cantidad de ganadores en las categorías menores: 49 apostadores acertaron cuatro números y cada uno se llevó $ 398.479,96, 1.341 personas acertaron tres números, con un premio individual de $ 3.640,10 y 15.408 jugadores «salvaron la jugada», cumpliendo con el mínimo de aciertos para recuperar su apuesta.

La Poceada volverá a sortearse este sábado a las 21, con un pozo estimado en $ 202 millones.

