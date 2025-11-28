Murió un anciano tras un incendio doméstico: fue hallado por su hijo

Este jueves, en horas del mediodía, la Policía recibió un llamado telefónico donde pedían presencia policial en el barrio Arcoíris de Quitilipi, ya que se encontraba una persona fallecida, producto de un accidente doméstico.

Los efectivos se entrevistaron con un hombre de 55 años, quién manifestó que su padre, Raúl Acevedo, de 84 años, se encontraba fallecido y que, aparentemente, fue producto de un incendio.

Se constató la presencia de quien en vida fuera Raúl Acevedo, tirado, en el suelo de la sala de estar. Además, toda la casa tenía manchas de hollín (pared, techo, muebles).

Conforme lo dispuesto por el fiscal en turno, Gustavo Valero, se dio intervención al Gabinete Científico del Poder Judicial, quien se aboco a sus tareas correspondientes.

Luego, arribó al lugar personal de la División Bomberos en móvil tanatológico, que procedieron al traslado del cuerpo a la morgue judicial.

