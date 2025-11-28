Menor de edad estaba desaparecida y pretendía viajar sola al interior

El personal de la boletería dio aviso a la Policía cuando la joven quiso adquirir un pasaje.

Una niña de 12 años que se había escapado de su casa el pasado 8 de agosto fue encontrada este viernes al mediodía, en la Terminal de Ómnibus de Resistencia cuando intentaba tomar un colectivo para viajar al interior.

El personal de la boletería llamó a la Policía cuando recibieron a una niña de 12 años que pretendía viajar al sola al interior de la provincia.

La menor se había escapado de su casa el 8 de agosto y los agentes de la división Servicios Sociales fueron de inmediato. Intervinieron otros efectivos de distintas divisiones para contenerla y llevarla de vuelta con sus tutores.

Cuando el personal de la división Servicios Sociales la encontró, llamó de inmediato a la Comisaría Cuarta Metropolitana y también colaboró personal femenino de la división Información de Personas Extranjeras.

A su vez tomó intervención la división Búsqueda de personas Extraviadas que informó más sobre el caso. Por último, la fiscalía ordenó que la menor sea llevada con sus tutores.

Fuente:datachaco

