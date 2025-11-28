El Gobierno fijó las fechas de vacaciones de verano para los empleados públicos

El Decreto 1839/25 establece que el mismo podrá solicitarse a partir del 15 de diciembre y prevé excepciones para garantizar servicios esenciales, además de exigir el uso completo de los días otorgados.

El Gobierno provincial oficializó este jueves, mediante el Decreto 1839/25, el periodo de vacaciones de verano para los empleados de la administración pública.

Según la disposición, la Licencia Anual Ordinaria para el personal de planta podrá solicitarse a partir del 15 de diciembre. La medida alcanza a la administración central, organismos autárquicos y descentralizados incluidos en la Ley 645/A.

No obstante, el decreto aclara que algunos trabajadores podrán quedar exceptuados por decisión de sus autoridades superiores, a fin de garantizar el funcionamiento de los servicios y atender gestiones urgentes o impostergables.

Además, en el decreto aclaran que el personal «deberá hacer uso de la totalidad de la licencia y sólo por razones urgentes e impostergables del servicio y por instrumento legal de la máxima autoridad, se podrá interrumpir la misma».

