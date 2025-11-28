El Gobierno contra la AFA: «Hay muchas irregularidades», dijo Bullrich

28 noviembre, 2025 ACTUALIDAD, ARGENTINA, NACIONALES

Luego de las sanciones de la AFA a Estudiantes por el pasillo de espaldas a Rosario Central, el último fin de semana, la senadora electa Patricia Bullrich anticipó que investigará al organismo: «Hay muchas irregularidades, me voy a concentrar en el Senado para estudiar la transparencia de la asociación».

Fue horas antes de asumir su cargo en el Senado de la Nación que Bullrich dialogó con Radio Mitre y se refirió al conflicto entre la AFA y Estudiantes. En ese sentido, detalló que hay irregularidades y apuntó directamente contra Claudio «Chiqui» Tapia.

«El país va hacia el orden, no hacia la discrecionalidad. Y en este camino, la AFA viene marcha atrás, en la discrecionalidad total», aseveró, y explicó que estudia el caso «desde la perspectiva legal».

Bullrich también cuestionó a quienes rodean a Tapia y fue tajante al asegurar que el organismo «está lleno de figurones alrededor de Tapia, con fortunas millonarias», a la vez que se preguntó: «¿Cómo es la democracia interna? ¿Cómo es el sistema de elección? ¿Por qué es una elección indirecta?».

En referencia a la situación que desencadenó la polémica entre AFA y el club, hizo hincapié en la sanción que recibió Estudiantes. «¿Qué poder de sanción tiene alguien que rompe la ley? ¿Cómo puede sancionar a alguien que rompe la ley?», dijo, y añadió: «Por ponerse de espaldas, le metieron una sanción como si hubieran asesinado a alguien. Una cosa increíble».

Por último, reforzó la percepción del Gobierno acerca de la existencia de una relación de dependencia entre la AFA y los clubes: «Los tiene de rehenes a los clubes. Hay relaciones de dependencia, no relaciones de libertad».

Comentarios

Te Puede Interesar

Expectativas por el discurso de Cristina Kirchner en Resistencia en medio de la fuerte interna en el Frente de Todos

[...]

Villa Ángela : la diputada Ayala y la concejal Mancebo presentan el libro de Marco Fernández Leyes

[...]

El Juzgado de Garantías de Sáenz Peña ordenó la libertad de Javier Díaz en el caso Francovich

[...]