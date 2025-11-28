El Gobierno contra la AFA: «Hay muchas irregularidades», dijo Bullrich

Luego de las sanciones de la AFA a Estudiantes por el pasillo de espaldas a Rosario Central, el último fin de semana, la senadora electa Patricia Bullrich anticipó que investigará al organismo: «Hay muchas irregularidades, me voy a concentrar en el Senado para estudiar la transparencia de la asociación».

Fue horas antes de asumir su cargo en el Senado de la Nación que Bullrich dialogó con Radio Mitre y se refirió al conflicto entre la AFA y Estudiantes. En ese sentido, detalló que hay irregularidades y apuntó directamente contra Claudio «Chiqui» Tapia.

«El país va hacia el orden, no hacia la discrecionalidad. Y en este camino, la AFA viene marcha atrás, en la discrecionalidad total», aseveró, y explicó que estudia el caso «desde la perspectiva legal».

Bullrich también cuestionó a quienes rodean a Tapia y fue tajante al asegurar que el organismo «está lleno de figurones alrededor de Tapia, con fortunas millonarias», a la vez que se preguntó: «¿Cómo es la democracia interna? ¿Cómo es el sistema de elección? ¿Por qué es una elección indirecta?».

En referencia a la situación que desencadenó la polémica entre AFA y el club, hizo hincapié en la sanción que recibió Estudiantes. «¿Qué poder de sanción tiene alguien que rompe la ley? ¿Cómo puede sancionar a alguien que rompe la ley?», dijo, y añadió: «Por ponerse de espaldas, le metieron una sanción como si hubieran asesinado a alguien. Una cosa increíble».

Por último, reforzó la percepción del Gobierno acerca de la existencia de una relación de dependencia entre la AFA y los clubes: «Los tiene de rehenes a los clubes. Hay relaciones de dependencia, no relaciones de libertad».

Comentarios