Denunció a su pareja por amenazas de muerte y horas después fue hallada semi inconsciente en su casa

Una mujer de 62 años denunció a su pareja por amenazas de muerte y agresiones en el barrio Don Santiago III de Resistencia. El hecho derivó en un violento episodio que obligó a la Policía a ingresar de urgencia al domicilio y rescatar a la víctima, que fue encontrada semi inconsciente.

Según consta en el informe policial, la mujer vive en concubinato desde 2005 con S.R.M, de 41. La relación, según relató, es «insostenible» hace tiempo: duermen en habitaciones separadas, reciben malos tratos constantes y el año pasado incluso sufrió agresiones físicas. La mujer explicó además que no tiene familiares en la ciudad y carece de recursos para abandonar la vivienda.

Este jueves, tras una nueva discusión, el hombre la amenazó de muerte diciéndole: «Te voy a matar y te voy a tirar en el pozo ciego, total nadie te conoce acá». Ante el temor, la víctima realizó la denuncia en la Comisaría 13ª Metropolitana. Se dio intervención a la Fiscalía de Género, que dispuso la aprehensión inmediata del hombre, y a la Línea 137, que gestionó el traslado de la damnificada al centro de alojamiento «Mírame». Sin embargo, la mujer decidió no abandonar su casa.

Horas después, alrededor de las 00:00 de este viernes, personal de la División Sistemas de Alerta recibió un llamado de la víctima, quien informó que nuevamente estaba siendo amenazada por el hombre, esta vez con un arma blanca.

Los agentes acudieron de inmediato al domicilio pero encontraron la vivienda cerrada con muros y portones de chapa que impedían la visión del interior. Debido al riesgo para la vida de la denunciante, la Policía decidió ingresar por la fuerza. Allí redujeron y esposaron al agresor y localizaron a la mujer en una habitación contigua: estaba semi inconsciente.

Una ambulancia del sistema 107, la trasladó para su atención médica. El informe preliminar indica que se encuentra estable y presenta un golpe en la rodilla.

El agresor quedó detenido por supuestas amenazas en contexto de violencia de género, mientras la Fiscalía continúa con las actuaciones correspondientes.

