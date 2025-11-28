Concluyó la cesura en la causa «Sena»

Culminó la cesura de la causa 22632/2023-1 «Sena, César Mario Alejandro y otros s/ femicidio» en la que el jurado popular declaró culpables a César Sena por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por violencia de género, Emerenciano Sena y Marcela Acuña como partícipes primarios, Fabiana González y Gustavo Obregón por encubrimiento agravado y Gustavo Melgarejo por encubrimiento simple respecto al femicidio de Cecilia Strzyzowski ocurrido el 2 de junio de 2023.

Durante la audiencia las partes expusieron sus alegatos ante la jueza técnica Dolly Fernández quien oportunamente comunicará la fecha en que leerá la sentencia.

Primero fue el turno deel fiscal de Cámara Juan Martín Bogado y los fiscales de investigación Jorge Cáceres Olivera y Nelia Velázquez, integrantes del Equipo Fiscal Especial. Ellos ratificaron el pedido de prisión perpetua para César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña; mientras que para Obregón y González requirieron cinco años y diez meses de prisión efectiva. Y para Melgarejo pidieron dos años y diez meses de prisión efectiva. Además, solicitaron que se inscriba la muerte de Cecilia Strzyzowski.

Gustavo Briend, representante de Gloria Romero, coincidió en la pena de perpetua para César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña. Para González y Obregón, seis años de prisión; y para Melgarejo, tres años de prisión efectiva.

Posteriormente, Juan Ignacio Díaz en representación de Sonia Valenzuela, subsecretaria de Género y Diversidad, coincidió en el pedido de perpetua para el autor material y los partícipes primarios. En tanto para Obregón y González requirió seis años de prisión y para Melgarejo tres años de prisión efectiva.

A continuación, lo hicieron de las defensas: Mónica Sánchez pidió la pena mínima y la libertad condicional para su defendido, Melgarejo. En tanto que Elena Puente y Orlando Peralta, solicitaron el mínimo legal y que se de por cumplida la pena de sus defendidos González y Obregón.

En tanto que los defensores de César Sena (Gabriela Tomljenovic y Celesta Segovia), Emerenciano Sena (Ricardo Osuna y Olga Mongelós) y Marcela Acuña (la defensora oficial Nº 12, Celeste Ojeda) se pronunciaron por la inconstitucionalidad de la prisión perpetua y solicitaron una pena constitucional.

