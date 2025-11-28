Arrudi durísimo contra Reguera: “Si realmente defendiera a las instituciones, dejaría de apoyar la monarquía Cipolini”

El concejal y presidente del Partido Justicialista de Sáenz Peña, Leonardo Arrudi, salió al cruce de las declaraciones de Edgardo Reguera. “Repite el libreto libertario”, remarcó.

Continúa la polémica tras las recientes declaraciones de Edgardo “Tati” Reguera, ex candidato a diputado y expresidente del Consejo de la magistratura, que salió al cruce del diputado Santiago Perez Pons, luego de que el economista saenzpeñense tratara de “burro” al actual ministro de Economía de la provincia de Chaco, José Abraam.

Quien se metió hoy en la interna es el concejal y presidente del Partido Justicialista de Sáenz Peña, Leonardo Arrudi, que calificó los dichos de Reguera como “una operación política para desviar la atención del verdadero problema: el ajuste brutal que el gobierno provincial y el municipio están descargando sobre los trabajadores”.

“Repite el libreto oficial para intentar responsabilizar a otros de la crisis que hoy padecen los empleados públicos, los docentes y los jubilados; pero la realidad es simple: al igual que en la Provincia, Reguera apoya el ajuste a los trabajadores en Sáenz Peña. En lugar de defender el salario, acompañan recortes, aumentos de tasas y la caída de servicios esenciales”, afirmó Arrudi.

También cuestionó su supuesta “postura institucional”: “Si Reguera estuviera tan preocupado por las instituciones, empezaría por dejar de respaldar a la monarquía Cipolini, que desde hace más de dos décadas gobierna Sáenz Peña como si fuera un patrimonio familiar. No puede hablar de institucionalidad quien forma parte de un esquema que se sostiene sobre el amiguismo y la falta de renovación”.

Arrudi señaló que los ataques contra Pérez Pons “solo buscan tapar que hoy el gobierno provincial muestra el peor desempeño fiscal del país, salarios pulverizados y un InSSSeP en crisis por malas decisiones”.

“Santiago dejó cuentas ordenadas, salarios al día y un Estado funcionando. Lo que ocurrió después es responsabilidad exclusiva de quienes gobiernan hoy. Y en Sáenz Peña, mientras se ajusta a las familias, se intenta instalar un discurso de confrontación para evitar hablar de lo importante, que la gente la está pasando mal y no llega a fin de mes”, agregó.

Finalmente, Arrudi llamó a “dejar las operaciones y ocuparse de mejorar la vida de los vecinos de Sáenz Peña”, y señaló que “la gente ya distingue perfectamente quién defiende sus derechos y quién se dedica a justificar recortes”.

“Es vergonzoso que haya personajes que defiendan aún que se les hagan más descuentos a los trabajadores antes de las fiestas, en vez de darles un bono por fin de año, en un período en el que aumentaron un 6%, con una inflación acumulada del 31. Hay que tener cara de piedra”, concluyó.

