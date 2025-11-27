Tiroteo a metros de la Casa Blanca: dos guardias nacionales están graves

Un violento tiroteo a pocos metros de la Casa Blanca dejó este miércoles a dos soldados de la Guardia Nacional gravemente heridos y generó una mañana de extrema tensión en Washington. El atacante —un hombre cuya identidad no fue revelada— también resultó herido y quedó detenido. Las autoridades confirmaron que actuó solo.

El episodio ocurrió alrededor de las 14.15 (hora local) en la intersección de las calles 17 y I, una zona muy transitada frente a la plaza Lafayette y a pocas cuadras del ala norte de la Casa Blanca. Según relató Jeffrey Carroll, subdirector del Departamento de la Policía Metropolitana (MPD), los soldados realizaban «patrullajes de alta visibilidad» cuando el sospechoso levantó el arma y abrió fuego a quemarropa.

Carroll detalló que hubo intercambio de disparos hasta que los guardias lograron reducirlo. Minutos después, agentes del Servicio Secreto, policías locales y equipos federales bloquearon toda la zona, mientras un helicóptero aterrizaba en el National Mall para evacuar a los heridos.

Confusión sobre el estado de las víctimas

Tras el ataque, las versiones sobre la salud de los soldados fueron contradictorias. El gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morrisey —estado al que pertenecen los agentes— informó inicialmente su muerte. Sin embargo, luego se retractó.

Finalmente, el director del FBI, Kash Patel, confirmó que ambos se encuentran en estado crítico pero con vida. El atacante, según la agencia AP, también está grave, aunque su vida no correría peligro.

El presidente Donald Trump no estaba en la ciudad —viajó a Palm Beach por el Día de Acción de Gracias— pero fue informado de inmediato. Su vocera aseguró que la Casa Blanca «monitorea activamente» la situación. En su red Truth Social, Trump calificó al atacante como «un animal» y envió un mensaje de apoyo a las fuerzas de seguridad.

Testigos y pánico en las calles

El tiroteo generó corridas y escenas de nerviosismo. Tim Moye, un turista que estaba a pocas cuadras, dijo haber escuchado «al menos cinco disparos» y vio a la gente huir en todas direcciones. Otros testigos hablaron de ráfagas separadas por unos 20 segundos.

Periodistas, vecinos y curiosos se acercaron a la zona a medida que avanzaba el operativo policial, que incluyó bloqueos de calles, presencia reforzada del Servicio Secreto y la llegada de vehículos tácticos.

En medio del cuestionado despliegue de la Guardia Nacional

El ataque ocurre en un momento de fuerte polémica por la presencia de más de 2000 efectivos de la Guardia Nacional patrullando Washington desde agosto, una medida ordenada por Trump y resistida tanto por autoridades locales como por organizaciones civiles.

Tras el tiroteo, el Pentágono anunció el envío de 500 efectivos adicionales. Desde República Dominicana, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que la respuesta será «más determinación para garantizar una ciudad segura».

El clima político se tensó aún más con críticas directas al Gobierno.»¿Qué dirá ahora el presidente? Todo este despliegue, más show que otra cosa, para que pase esto a metros de la Casa Blanca», expresó un vecino identificado como Kyan Lewis.

La polémica se agrava porque, pese al discurso oficial, las cifras contradicen la narrativa de éxito en seguridad: desde el 25 de mayo se registraron 62 homicidios en la ciudad, 24 de ellos desde que comenzó el despliegue en agosto.

Impacto en la ciudad y en el transporte

Mientras agentes federales continuaban trabajando en el lugar, el aeropuerto Ronald Reagan ordenó una parada momentánea de todos los despegues por precaución, ante el fuerte movimiento policial en el centro de Washington.

La investigación ahora intenta determinar el motivo del ataque. Por el momento, no hay indicios de que el tirador haya actuado con apoyo de otras personas.

Las autoridades locales y federales mantienen bloqueados algunos accesos de la zona y piden a la población evitar el área mientras avanza la recolección de pruebas.

