Segunda audiencia de cesura en la causa «Sena»

La segunda audiencia cesura en la causa 22632/2023-1 «Sena, César Mario Alejandro y otros s/ femicidio» concluyó con la declaración de los testigos de carácter ofrecidos por las defensas. Previamente la jueza técnica Dolly Fernández resolvió diversos planteos efectuados por las partes en la jornada anterior. Las instancias continuarán mañana viernes, desde las 9, en la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia con la declaración del último testigo y los alegatos.

Quienes declararon en la mañana del jueves fueron: Norma Silvestre, Claudia Obregón, Zunilda Lemo, Cecilia Rosana Lemo, Hugo Dellamea y Alfredo Aguirre.

Al igual que en la audiencia previa estuvieron presentes cinco de los seis imputados declarados culpables por el jurado popular: César Sena, como autor del delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por violencia de género; Marcela Acuña, como partícipe primaria; Fabiana González y Gustavo Obregón como responsables de encubrimiento agravado y Gustavo Melgarejo, culpable de encubrimiento simple. Emerenciano Sena, declarado culpable como partícipe primario, no asistió debido a un problema de salud según informaron sus defensores.

Las partes estuvieron representadas por el equipo fiscal especial estuvo conformado por el fiscal de Cámara, Juan Martín Bogado, junto a los fiscales de investigación Jorge Cáceres Olivera y Nelia Yael Velázquez y las querellas a cargo de Gustavo Briend, representante de Gloria Romero, y Juan Ignacio Díaz en representación de Sonia Valenzuela, subsecretaria de Género y Diversidad. Mientras que los defensores fueron: Gabriela Tomljenovic y Celeste Segovia por César Sena; Ricardo Osuna y Olga Mongelós por Emerenciano Sena; la defensora oficial Nº 12, Celeste Ojeda, como representante de Marcela Acuña; Elena Puente y Orlando Peralta por Fabiana González y Gustavo Obregón y Mónica Sánchez y Lucas Santa Cruz por Gustavo Melgarejo.

