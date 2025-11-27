SÁENZ PEÑA: LA POLICÍA DETUVO A UN JOVEN Y SECUESTRÓ UN TELÉFONO CELULAR DE DUDOSA PROCEDENCIA

Este mediodía, personal de la Comisaría Sexta intervino en un procedimiento preventivo que terminó con la conducción de un joven y el secuestro de un teléfono celular cuya procedencia no pudo ser acreditada.

El hecho ocurrió en la intersección de calle 37 y calle 2, en el barrio Ex Aeroclub, cuando los efectivos detectaron a un ciudadano que caminaba con actitud sospechosa. Tras identificarlo, se constató que se trataba de S. L., de 24 años, residente en el barrio Néstor Kirchner.

Durante el control, el joven tenía en su poder un celular Samsung J4, color negro, sin funda y con vidrio templado. Al no poder justificar su legítima propiedad, el equipo fue secuestrado de manera preventiva.

El sujeto fue trasladado a la dependencia policial para continuar con las actuaciones judiciales, iniciadas en carácter de investigación actuada, con intervención de la Fiscalía N° 4, con el fin de determinar la procedencia del aparato.

El accionar del personal policial permitió prevenir un posible ilícito, asegurando un método de trabajo rápido, profesional y ajustado a la normativa vigente, reforzando las tareas de prevención en la zona.

Comentarios