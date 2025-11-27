River en manos de Boca o Argentinos: qué necesita para clasificar a la Libertadores

River Plate ya no depende de sí para acceder a la Copa Libertadores 2026, ya que la derrota ante Racing por los octavos de final del Torneo Clausura, en el Cilindro de Avellaneda, lo sentenció. Ahora, su futuro en el certamen continental más importante está en manos de su máximo rival, Boca Juniors, o en la de Argentinos Juniors.

Hasta la noche del miércoles, en la previa del partido entre Tigre y Lanús, los dirigidos por Marcelo Gallardo tenían la esperanza de que el Granate siguiera avanzando, se consagrara campeón del torneo local y liberara un cupo por la Tabla Anual, que caería para los de Núñez, que terminaron en el cuarto lugar.

Como esto no ocurrió, el Millonario tendrá que esperar que el que se corone en el Clausura sea el Xeneize o el Bicho para tener acceso al puesto de repechaje que otorga la Copa Libertadores. Cabe mencionar que los de Claudio Úbeda se medirán ante los de Nicolás Diez este domingo por cuartos de final, a las 18.30 horas.

