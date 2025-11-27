Rescataron cotorras que eran vendidas por WhatsApp a bajo precio

27 noviembre, 2025 ACTUALIDAD, POLICIALES

Este miércoles por la mañana, personal del Departamento Seguridad Rural Metropolitana tomó conocimiento de que, a través de un grupo de WhatsApp, algunas personas estaban vendiendo cotorras a bajo precio.
Ante esta situación, se iniciaron tareas investigativas que permitieron ubicar a los presuntos infractores, en avenida Soberanía Nacional y Mosconi, quienes hicieron entrega voluntaria de las aves.

Posteriormente y conforme directivas del Área de Fiscalización y Rescate, dependiente de la Dirección de Fauna y Áreas Naturales Protegidas, las cotorras fueron trasladadas a la granja «La Josefina», para su rehabilitación y posterior liberación en su hábitat natural.

