Rescataron cotorras que eran vendidas por WhatsApp a bajo precio

Este miércoles por la mañana, personal del Departamento Seguridad Rural Metropolitana tomó conocimiento de que, a través de un grupo de WhatsApp, algunas personas estaban vendiendo cotorras a bajo precio.

Ante esta situación, se iniciaron tareas investigativas que permitieron ubicar a los presuntos infractores, en avenida Soberanía Nacional y Mosconi, quienes hicieron entrega voluntaria de las aves.

Posteriormente y conforme directivas del Área de Fiscalización y Rescate, dependiente de la Dirección de Fauna y Áreas Naturales Protegidas, las cotorras fueron trasladadas a la granja «La Josefina», para su rehabilitación y posterior liberación en su hábitat natural.

