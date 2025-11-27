PLAZA: LA POLICÍA ESCLARECE UN HURTO Y RECUPERA MERCADERÍA ROBADA DE LA E.E.S. N° 176

Este mediodía, alrededor de las 13:45, personal de la Supervisión Zona VIII° Interior de la Comisaría de Presidencia de la Plaza logró esclarecer un hecho de supuesto hurto ocurrido en la E.E.S. N° 176 “General San Martín”, luego de que el director del establecimiento denunciara la falta de mercadería destinada a la cocina escolar.

Según indicó el directivo, desde hacía un tiempo se registraban faltantes de alimentos sin que existieran signos de violencia en los accesos. Esto motivó el inicio de una investigación por parte del personal externo de la unidad policial.

Durante las averiguaciones, los efectivos establecieron como posible implicado al portero del establecimiento, identificado como A. P. R., de 34 años, quien al ser entrevistado admitió su responsabilidad y entregó voluntariamente los elementos sustraídos.

Entre la mercadería recuperada se encuentran:

03 paquetes de fideos (500 g)

02 paquetes de arroz (1 kg)

02 paquetes de azúcar (1 kg)

03 purés de tomate (520 g)

01 caja de leche en polvo (800 g)

Todos los productos fueron formalmente secuestrados y posteriormente restituidos al director mediante acta.

La Fiscalía Penal en turno dispuso la notificación de actuaciones en libertad para el implicado.

El rápido y eficiente accionar policial permitió no solo la recuperación total de la mercadería, sino también brindar una respuesta inmediata a la comunidad educativa, demostrando el compromiso de la fuerza con la transparencia y la seguridad institucional.

Comentarios